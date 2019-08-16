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عالم

كارى لام: تعافى اقتصاد هونج كونج يتطلب إنهاء العنف

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 02:27 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت كاري لام الرئيسة التنفيذية لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة إن المنطقة تواجه وضعا اقتصاديا صعبا، وإن تعافي الاقتصاد يتطلب إنهاء العنف واستعادة النظام الاجتماعي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أضافت لام أن الوضع الاقتصادي الراهن في هونج كونج صعب للغاية، وهذا يمس كل فرد في هونج كونج، عن قرب وعلى نحو مباشر.

في السياق ذاته، أعلن بول تشان سكرتير المالية في حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، في وقت سابق اليوم، عن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى دعم الشركات وحماية الوظائف.

وأوضحت لام أن تلك الإجراءات التي جرى الإعلان عنها تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور وتخفيف الأعباء عن مواطني هونج كونج.

وشددت على أنه من أجل مساعدة اقتصاد هونج كونج على التعافي من مشكلاته الداخلية والخارجية، فإن "الواجب الأكثر أهمية يتمثل في وضع حد للعنف واستعادة النظام الاجتماعي."

ولفتت إلى أن سلسلة أنشطة العنف والتخريب الأخيرة التي وقعت تحت اسم التظاهرات في هونج كونج، تثير بالغ الأسى والحزن، مضيفة "أومن بأن أي شخص يحب هونج كونج لن يتحمل رؤيتها وهي تعاني من الدمار."

وتابعت "لكل منا نصيب ومصلحة في هونج كونج"، داعية الجماهير إلى العمل معا لمواجهة الصعوبات الراهنة وإعادة هونج كونج إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن.

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