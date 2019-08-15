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توك شو

محمد فراج يكشف أسباب موافقته على "قابيل" ويرد على تشابه دوره مع "تحت السيطرة"

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:25 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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كشف الفنان محمد فراج، كواليس موافقته على مسلسل "قابيل"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، ورأيه حول تشابهه مع دوره في مسلسل "تحت السيطرة".

وقال خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "آدم في قابيل حاجة وعلي الروبي في مسلسل تحت السيطرة أمر آخر تماما، وتجربة كانت محمسة جدًا، ولما عرض علي قالوا لي فيه مسلسل بطولتك أنت وتايسون وأمينة خليل فتحمست جدا، فتايسون صديقي جدا منذ 15 عاما، ولكن هذه كانت أول مرة نقف أمام الكاميرا، و80% من شغلي في (قابيل) كان مع أمينة ولم يهمني حجم الدور إطلاقا، خصوصا أن بداية ظهورنا كانت في الحلقة الـ15، وكنت متحمسًا جدًا بالطبع لكل طاقم العمل، والتجربة كلها كانت شبابية".

وعن دوره في مسلسل "تحت السيطرة"، قال: "المسلسل طلعت عليه قضايا لمنعه وإيقافه، وناقشنا موضوعا يهم كل بيت في العالم وليس مصر فقط، وكان لي أصدقاء ضباط قالوا لي أي كمين كنا نراه أي جيب كنا نوقفها بسبب دوري وشخصية علي الروبي الذي كان يملك نفس السيارة، وجلسنا مع 30 حالة مدمنين وتعافوا وفيه (تبطيل) بجد وكل مشهد في المسلسل كان حقيقيا، والمدمن ليس مجرما ولكنه مريض وفيه فرق كبير بين الكلمتين وهذه الحالة غامقة ومحتاجة مجهود وصبر وتعب لكي تخرج منها بسلام وكانت متعبة لي كممثل، وخرجت من هذا المسلسل شكلي شبه المدمنين كنت منهك جدا ودور ليس سهلا وتفاصيلها غير عادية".

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