محمد فراج: ينقصني وجود شريكة حياتي

قال الفنان محمد فراج، إنه رغم النجاح الذي حققه في الفترة الأخيرة إلا أنه ينقصه أشياء عدة وأهمها وجود والديه حوله، وكذلك إيجاد شريكة حياته.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "ناقصني أمور كثيرة، أهم حاجة ناس كثر وجودهم كان مهما بالنسبة لي خصوصا والدي ووالدتي، بسبب الفراغ اللي تركوه حولي لأن الواحد لما يكبر بيكتشف نفسه أكبر وينضج وحياته تكبر، ولما كانوا موجودين لم أعرف أستغل فترة تواجدهما حتى آخرها".



وتابع: "ناقصني نصفي الثاني أيضا، ولم أكن متخيلا نفسي زمان في هذا الشكل الاجتماعي ولكن مع الوقت وجهة نظري اختلفت تمامًا، وموضوع شريكة الحياة أصبح مهما في استقرار وألفة وحياة جديدة مفتقدها".



واستطرد: "الحياة مليئة بشخصيات كثيرة ومثيرة للاهتمام وملهمة ومن يقدمها سيعيش حالة حلوة معها، وأحببت أدوار الشر بدءا من شخصية سوني في مسلسل (هذا المساء) وآدم في (قابيل)، والدورين بحبهم جدًا وكانت رحلة حلوة، وأرى أنه ما زال أمامي كثيرًا ومش فكرة شخصيات بعينها ونفسي أكون مؤثرًا في صناع الفن ويكون لي لازمة في إن الشغلانة تتطور، ومؤخرا شعرت أن لدي مخزون وثقة مع الجمهور والناس ذكية ورأيها قد يكون لاذعًا جدًا، وتعلمت أن أحترم كل وجهات النظر وبالتأكيد سأخرج بفائدة حتى لو 1%".



#محمد_فراج: دي أكتر حاجه ناقصة في حياتي دلوقتي



من برنامج #أسرار_النجوم مع إنجي علي pic.twitter.com/dvCLXw3zRF — Nogoum FM 100.6 (@NogoumFM) August 15, 2019