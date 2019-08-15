شاهد.. نقل حاملات صواريخ تو-160 إلى مطار قريب من الحدود الأمريكية

أفادت فضائية "روسيا اليوم" نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية، أنه جرى خلال تدريبات جوية، نقل حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز TU-160، إلى مطار "أنادير" في تشوكوتكا.



وأضافت الوزارة في بيان لها حسبما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية: "نقلت طائرتان من حاملات الصواريخ من طراز Tu-160، تابعتان للطيران بعيد المدى، من قاعدة تمركزهما إلى مطار أنادير".



وأشارت الوزارة، إلى أن تحليق الطائرتين استمر أكثر من 8 ساعات، قطعتا خلالها أكثر من 6 آلاف كيلومتر، وتم تنفيذ الرحلة دون التزود بالوقود.



وقالت وزارة الدفاع الروسية: "تم تنظيم الفعالية كجزء من مناورة طيران تكتيكية مخطط لها، ونفذت بقيادة قائد الطيران بعيد المدى الفريق أول سيرغي كوبيلاش".



وذكرت الوزارة، أن المناورة ستستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، وتشارك فيها نحو 10 طائرات من طراز Tu-160 وTu-95ms وIL-78.







