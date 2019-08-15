نوال الزغبي تتألق في مهرجان القاع ببيروت.. فيديو

أحيت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان القاع في دورته الأولى، والمقامة في بيروت وتستمر حتى 18 من الشهر الجاري.



وتألقت نوال الزغبي، خلال الحفل بفستان فيروزي، وقدمت باقة مميزة من أهم أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور معها، ونشر موقع "روتانا" مقتطفات من الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع "روتانا".



يذكر أن اللبنانية نوال الزغبي، طرحت مؤخرًا أحدث كليباتها الذي يضم 3 أغنيات معًا، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا، وهما "كده باي، جوه قلبه، صبح صبح".





لقطات من حفل النجمة الذهبية #نوال_الزغبي في افتتاح مهرجان القاع في #لبنان🇱🇧

وسط تفاعل كبير من الآلاف الذين حضروا لحضور أولى السهرات.@NawalElZoghbi pic.twitter.com/XVcUSv1J4J — 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) August 15, 2019