رسميا.. الصربى ألكسندر ستانوفيتش مديرا فنيا للزمالك

أعلن رئيس نادي الزمالك، أن الصربي ألكسندر ستانوفيتش المدير الفني السابق للقادسية السعودي هو المدير الفني للفريق الأبيض خلفًا لخالد جلال.



وأكد رئيس الزمالك في تصريحات لقناة المحور، أن ألكسندر سيصل القاهرة مساء الجمعة المقبل للتوقيع.



وكان الزمالك حدد قائمة مدربين لاختيار أحدهم تضم كل من الصربي ميلوتين سريدوفيتش المدير الفني لاورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ومواطنه أليكساندر ستانويفيتش والسويسري رينيه فايلر والإيطالي جيوفاني دي بياسي واليوناني مارينوس أوزونيديس والأرجنتيني رامون دياز.



وكان الصربي ميلوتين سريدوفيتش أبرز المرشحين لتدريب الفريق؛ إلا أن ارتباطه بعقد مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي حال دون ذلك.