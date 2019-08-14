الزحام يتصدر المشهد بآخر أيام عيد الأضحى بالغربية

تصدر الزحام المشهد في آخر أيام العيد بالغربية، حيث استمرت الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك لليوم الرابع بمحافظة الغربية، وواصل المواطنون بالمحافظة الخروج إلى الشوارع والأندية ومراكز الشباب والحدائق والمتنزهات والميادين العامة، وسط أجواء احتفالية.



وظهر تكدس مروري في بعض الشوارع الكبري بالمحافظة حيث شارعي البحر بمدينتي طنطا والمحلة، وشارعي الجيش والبحر بزفتي، بينما ظهر شبه شلل مروري كامل بشوارع الجلاء بطنطا وشكري القوتلي بالمحلة والبحر بكفر الزيات والمعاهدة بالسنطة، وبالطبع كان لطاعون العصر مركبات التوك توك النصيب الأكبر في صناعة الاختناق المروري.



وكانت الحدائق العامة قد فتح أبوابها منذ الصباح الباكر، لاستقبال المواطنين كما استمرت المراجيح والعاب الأطفال، وتأجير الخيول، في الشوارع والميادين العامة، مما زاد من أشكال الزحام، وخاصة بمدينتى المحلة الكبرى وزفتى، وظل الشباب والأطفال يستمتعون باحتفالات عيد الأضحى حتى اقتراب غروب شمس رابع أيام العيد، وسط فرحة عارمة من الصغار والكبار بشوارع المحافظة.