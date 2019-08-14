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رياضة

يوفنتوس يرفض صفقة تبادلية مع إنترميلان

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 05:53 م
جريدة الدستور
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أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم، أن يوفنتوس يواصل خطة الضغط على إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس عقد اتفاقًا مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، من أجل نقله إلى تورينو في الموسم الجديد.

ورفض إيكاردي كل العروض التي قدمت له من روما ونابولي، مما يعقد مسألة رحيله في الميركاتو الصيفي.

ورغم وجود فرصة أمام السيدة العجوز بضم إيكاردي مقابل باولو ديبالا، ولكن إدارة يوفنتوس ترفض عقد هذه الصفقة التبادلية.

وكشفت تقارير سابقة، أن رفض يوفنتوس انتقال ديبالا إلى إنتر، يعود لعدم رغبة السيدة العجوز في منح منافسه المباشر سلاحًا جديدًا في الهجوم، بعد أن نجح النيراتزوري في حسم التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو.

وأعلن إنتر في وقت سابق، أن إيكاردي خارج حسابات الفريق بالموسم المقبل، مما يعني أنه قد يتم الاستغناء عنه بأقل من قيمته في نهاية الميركاتو أو يستمر المهاجم الأرجنتيني دون أن يشارك في المباريات.

وعلى الجانب الآخر، فإن ديبالا أيضًا خارج حسابات المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، ولكن يوفنتوس لم يعلن عن ذلك، كما أن اللاعب نفسه رفض فكرة الانتقال إلى توتنهام ومانشستر يونايتد في الصيف الحالي.

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