HTC تكشف عن أحدث هواتفها.. المواصفات والسعر

كشفت شركة HTC التايوانية عن أحدث هواتفها، ويحمل اسم Wildfire X، وذلك بعد مرور يومين على توقف السوق الهندى للتعامل مع العلامة التايوانية، لذلك قررت الأخيرة إعادة دخول السوق من جديد بطرح هذا الهاتف.



ويأتي Wildfire X بشاشة قياسها 6.2 بوصة بها النوتش الشهير ولكن على شكل قطرة ماء، ومغطاة بطبقة حماية Gorilla Glass لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.



ويمتلك Wildfire X معالجا قويا من نوع MediaTek Helio P22، ثمانى النواة، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي سعتى 3 و4 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعتى 32 و128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى، مع مستشعر بصمة تقليدى فى الخلف.



ولعشاق التصوير، سيجدون كاميرا ثلاثية أساسية، بدقة 12 و8 و5 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.



ويعمل Wildfire X بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية بسعة 3300 ميللى أمبير.



ويأتى الهاتف باللون الأزرق فقط مقابل 155 دولار أمريكى ما يعادل 2600 جنيه لنسخة 32 جيجابايت، و195 دولار مايعادل 3300 جنيه مصرى لنسخة 128 جيجابايت.