الاستماع لأقوال أفراد وضباط قسم الشروق في واقعة وفاة المأمور

تواصل نيابة الشروق وبدر، التحقيقات في واقعة العثور على جثة مأمور القسم مصابًا بطلق ناري داخل مكتبه، حيث تستمع النيابة إلى أقوال أفراد وضباط القسم.



كان فريق من نيابة الشروق وبدر، انتقل إلى قسم شرطة الشروق لمعاينة موقع العثور على جثة مأمور القسم وبيان أسباب الحادث.



وكشف مصدر أمني، أن أفراد قسم الشروق، عثروا على العميد أيمن أبو طالب، مأمور قسم الشروق، مصابًا بطلق ناري داخل مكتبه الخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.