تحديثات تطبيق جوجل duo

أعلنت شركة جوجل Google قلعة التكنولوجيا الأمريكية بشكل رسمي، دعمها لآخر إصدارات تطبيق جوجل ديو Google Duo الخاص بمكالمات الفيديو بعدة تحديثات جديدة مميزة عن النسخ السابقة من التطبيق.



وبحسب موقع engadget.com فإن التحديثات الجديدة اشتملت على تغيير واجهة البحث وقائمة جهات الاتصالات بتصميم داكن اللون يمكن الوصول إليه بعد اختيار قائمة الإعدادات "settings" والضغط على خانة "اختارهم" Choose them.



ويعتقد المتابعون أن وضع الإضاءة المنخفضة low light mode سوف يكون أحد الامتيازات والتحديثات المعتمدة في القريب العاجل لتطبيق جوجل ديو Google Duo وهي الخاصية التي تتيح مكالمات الفيديو والدردشة مرئية أكثر وضوحا في مستويات الإضاءة المنخفضة.



وجوجل ديو هو تطبيق دردشة فيديو للهواتف الذكية من شركة جوجل متاح للأجهزة التي تعمل بنظامي أندرويد وآي أو إس وقد أطلق لأول مرة عام 2016.