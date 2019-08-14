كورى ينشر فيديو عن أكاذيب "آبى" على "اليوتيوب"

نشر "سو كيونج-دوك"، في جامعة سونج شين للنساء، والخبير في التعريف بكوريا الجنوبية إلى العالم، اليوم الأربعاء، فيديو قام بإعداده بنفسه باللغة الإنجليزية عن "أكاذيب آبي" على موقع اليوتيوب.



تصل مدة الفيديو إلى 3 دقائق و30 ثانية، يظهر خلالها أكاذيب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن التاريخ في التجنيد القسري إبان الحكم الاستعماري الياباني، وكذلك الأكاذيب الخاصة بقضية نساء المتعة والغزو الياباني.



وأظهر الفيديو كلمة "آبي" التي أشار فيها إلى العمال المجندين في المصانع اليابانية بقضايا العمال الكوريين القديم، وأوضح بالأمثلة التي كان على رأسها "لي تشون-شيك" أحد ضحايا العمل القسري لليابان، مدى قساوة العمل الجبري.



وعرض الفيديو كلمة "آبي" التي أشار فيها إلى أن الأقوال المنتشرة في جميع أنحاء العالم بأن اليابان أجبرت نساء الدول الآسيوية على ممارسة الدعارة العسكرية على المستوى الوطني، افتراء لا أساس له من صحة، وثم دحض"سو" أقوال "آبي" بشهادة السيدة "كيم بوك-دونغ"- إحدى ضحايا نساء المتعة اللواتي تم تسخيرهن لخدمة الجيش الياباني - بالإضافة إلى عرضه لمشهد من وقفة الأربعاء الاحتجاجية ضد اليابان.



كما أشار الفيديو إلى كذبة "آبي" بأنه لم يتم تعريف مصطلح كلمة "الغزو" أكاديميًا أو دوليًا، مؤكدًا أن جميع الناس في العالم يرغبون في أن تقدم اليابان اعتذارًا صادقًا عما ارتكبته في الماضي، وأن تبني مستقبل جديد بناء على اعتذارها، وشدد على أن "آبي" يجب أن يتوقف عن الكذب لتطوير السلام في شمال شرق آسيا والعالم بأكمله.



وقال"سو"، إنه أعد الفيديو لكشف الوجه الحقيقي لرئيس الوزراء الياباني للعالم تزامنًا مع ذكرى ضحايا الاسترقاق الجنسي الذي يصادف يوم 14 أغسطس، وعيد تحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني الموافق لـ15 أغسطس.