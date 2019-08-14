وزير دولة كمبودى سابق يُدان بتهمة تهريب بشر

قضت محكمة بالعاصمة الكمبودية بنوم بنه اليوم الأربعاء، بالسجن 15 عاما لوزير الدولة الكمبودي السابق للشئون الاجتماعية، أحمد يحيى، وعقوبة سجن مماثلة لابن أخته اسماعيل بن عثمان، بعد إدانتهما بتهريب نساء كمبوديات للعمل كخادمات منازل بإحدى الدول الخليجية، عبر شركة تابعة له.



قال المتحدث باسم محكمة منطقة بنوم بنه، كوتش كيملونغ "إن المحكمة برئاسة القاضي كيو ساو، قررت الحكم عليه وعلى ابن اخته، بالسجن 15 عاما لكل منهما، لتهريبهما نساء عبر الحدود".



ويرأس يحيى أيضا شركة (أكسنت جروب) لتسهيل إجراءات السفر للراغبين بالعمل في إحدى الدول الخليجية.



ووفقا لقرار الحكم، صدر أمر أيضا لكلا الشخصين بدفع مشترك لـ200 مليون ريال كمبودي (50 ألف دولار أمريكي)، كتعويض لضحيتين.



كان يحيى قد طرد من منصبه في سبتمبر 2017.