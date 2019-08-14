شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2019، ارتفاعًا في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث سجل عيار 24 سعر 789 جنيهًا للجرام، وعيار 22 سجل 723 جنيهًا للجرام، وعيار 21 سجل 690 جنيهًا للجرام.



بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 591 جنيهًا للجرام، وعيار 14 بلغ نحو 460 جنيهًا للجرام، وعيار 12 بلغ 394 جنيهًا للجرام.



ووصل سعر جنيه الذهب نحو 5520 جنيهًا، وسعر كيلو الذهب بلغ 788571جنيهًا.



وعالميًا، قفزت أسعار الذهب لتسجل الأوقية 1531.6 دولار مقابل 1511.1 دولار، بحسب بيانات وكالة بلومبيرج.



وارتفعت أسعار الذهب عالميًا بعدما اندفع المستثمرين لشراء أصول الملاذ الآمن، بسبب المخاوف من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي طال أمدها في هز الأسواق المالية.



وتشجع التوترات السياسية والاقتصادية المستثمرين على اللجوء إلى الاستثمار في الذهب باعتباره ملاذ آمن، من أجل حماية أموالهم، كما أن انخفاض الفائدة في أمريكا يقلل الاستثمار في الدولار لصالح الذهب.

