تفاصيل ملاحقة السلطات المصرية للإخوانى الهارب أيمن نور

كشفت صحفية "الجريدة" الكويتية تفاصيل الإجراءات القضائية التي تتخذها السلطات المصرية لملاحقة الإخواني الهارب أيمن نور.



ووفقًا لمصادر أمنية رفيعة المستوى أكدت للصحيفة الكويتية، أن الأيام المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات قضائية قوية تجاه الهارب المقيم في تركيا أيمن نور، الحليف المقرب من تنظيم "الإخوان"، والمصنف إرهابياً من السلطات المصرية.



وأكدت المصادر أن أيمن نور رئيس قناة "الشرق" الإخوانية، التي تبث من أنقرة، قام بعدد من الإجراءات للإضرار بمصالح الدولة، لتنفيذ تعليمات التنظيم الدولي للإخوان، عبر التحريض على العنف، وقلب نظام الحكم، ومحاولة إشعال الفوضى في ربوع البلاد، وزعزعة الأمن والاستقرار والاستقواء بالخارج، واستدعاؤه للتدخل في شؤون البلاد، وتعاونه المباشر مع أجهزة استخبارات دولية، وكلها أفعال مجرمة بالقانون تستوجب ملاحقته قضائياً.