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مصر

اليوم.. وصول أولى رحلات الحج من الأراضى المقدسة

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 07:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود السعدى
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تستقبل الصالة الموسمية والمخصصة لرحلات الحج والعمرة بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، أولى رحلات الحج القادمة من الأراضى المقدسة على متن طائرات شركة مصر للطيران، لنقل ضيوف بيت الله الحرام عقب أدائهم مناسك الحج الشريف لهذا العام، حيث تم إعلان حالة الاستنفار والطوارىء القصوى بالصالة الموسمية، لحسن استقبال الحجاج وتقديم كافة الخدمات والتيسيرات اللازمة لهم.

وفى هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوى، أنه تم التنسيق مع جميع الجهات والأجهزة والقطعات والإدارات والشركات العاملة بمطار القاهرة الدولى، لتيسير إجراءات وصول ضيوف بيت الله الحرام، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم تشكيل مجموعات عمل من موظفي العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى، لمساعدة الحجاج لإنهاء إجراءات وصولهم، كما تم تجهيز خيمة مكيفة أمام الصالة الموسمية؛ استعدادا لعودة الحجاج يوجد بها مقاعد لأسر الحجاج لتوفير الراحة لهم خلال استقبال ذويهم.

وأضافت المصادر أنه من المقرر استقبال ضيوف الرحمن بعروض فرق التنورة والمزمار والطبل البلدى، والتى ستتواجد أمام الصالة الموسمية بمطار القاهرة، ومبنى الركاب رقم 2 والمخصص لرحلات الخطوط الجوية السعودية، ومبنى الركاب رقم 1 والمخصص للرحلات الجوية الإضافية التابعة للشركة السعودية أيضًا، والتى من المقرر أن تسيرها فى إطار تكثيف الرحلات القادمة من الأراضى الحجازية لسرعة نقل الحجاج.

وكان مسئولى وزارة الطيران الطيران المدنى قد أصدروا توجهيات وتعليمات مشددة بضرورة حسن استقبال ضيوف الرحمن عقب عودتهم من الأراضى الحجازية إلى مطار القاهرة الدولى، لتسهيل رحلة العودة عليهم، خاصة كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة منهم، وتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات التى وفرتها شركة ميناء القاهرة الجوى لخدمة الحجاج وشركات الطيران الناقلة لهم.

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