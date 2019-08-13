التصريح بدفن جثة شاب لدغه ثعبان بالغربية

صرحت نيابة مركز السنطة، في محافظة الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، بتشريح ودفن جثمان شاب، لقي مصرعه خلال عمله بالأراضي الزراعية، بسبب لدغة ثعبان، وتسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه بمقابر العائلة بقرية البندرة دائرة المركز.



تعود التفاصيل، حينما تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد مصرع شاب يدعى "محمد.ع " مقيم بقرية البندرة دائرة مركز السنطه نتيجة إصابته بلدغة ثعبان أثناء حصاد محصول العنب، كما تم نقله إلى مشرحة مستشفى السنطة المركزي.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري، حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث وباشرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بتشريح ودفن الجثة.