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اقتصاد

أسعار الأسمنت اليوم.. و"السويدى" بـ825 جنيهًا للطن

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:44 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار مواد البناء خلال اليوم الأربعاء.

وأضاف الزيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيه للطن، فيما سجل أسمنت المخصوص 800 جنيه للطن.

وتابع أن أسمنت شورى سجل 813 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 800 جنيه للطن، وأسمنت السويدي 825 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

وتابع أنه وصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 835 جنيهًا، وأسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 808 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 808 جنيهات، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 820 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2300 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسوبر سيناء 2465 جنيهًا، ورويال العادة 2500 جنيه للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2445 جنيهًا للطن.

فيما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 720 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 720 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 723 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 723 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 878 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس "سي ووتر" 840 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 853 جنيهًا للطن.

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