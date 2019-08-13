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عالم

آخرها المفاعل الروسي.. 4 كوارث نووية قتلت وشردت الآلاف

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:22 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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اعترفت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الانفجار الذي ضرب مدينة سفرودفنسك، ذو طبيعة نووية نتج عنه إشعاعات ذرية مضرة وقاتلة، ما أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية مثل انفجار مفاعل تشيرنوبل.

يرصد "الدستور" أبرز الانفجارات النووية التي وقعت في المفاعلات النووية أو أثناء إجراء تجارب نووية.

1- انفجار تشيرنوبل:
حدث انفجار ضخم في المفاعل رقم 4 من محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، في أبريل 1986، قرب مدينة بريبيات شمال أوكرانيا، حدث الانفجار بالأساس نتيجة أخطاء بشرية من قبل العاملين في المحطة النووية.

تسبب الانفجار في خسائر مادية فادحة وأضرار بيئية ما زالت أوكرانيا تعاني منها، حيث أغلقت المصانع وتعطلت الكثير من مجالات العمل إثر وقوع الانفجار، وقدرت الخسائر المادية نتيجة الانفجار بأكثر من 3 مليارات دولار، وأغلقت المحطة بالكامل عام 2000 لاستمرار خطورتها.

قدرت الأمم المتحدة قتلى الحادث بـ4 آلاف شخص، فيما قدرت السلطات الأوكرانية القتلى بـ8 آلاف شخص، بينما قالت منظمات دولية أخرى إن القتلى يتراوح عددهم بين 10 آلاف - 90 ألف شخص نتيجة إصابتهم بسرطان الغدة الدرقية.

لخطورة الانفجار أعلنت أوكرانيا أن منطقة تشيرنوبل "منطقة منكوبة"، كما تم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص من المناطق المحيطة بالمفاعل، وكشفت تقارير حديثة لوزارة الصحة الأوكرانية عن معاناة 2.3 مليون مواطن حتى الآن بأشكال متفاوتة من الانفجار.

2- انفجار فوكوشيما:
وقع انفجار في مفاعل "فوكوشيما "1 النووي باليابان، بعد زلزال اليابان الكبير في مارس 2011 "تسونامي"، بلغت قوته 8.9 درجة، وضرب أجزاء واسعة من البلاد، مخلفا دمارا واسعا طال العديد من المنشآت الاستراتيجية من بينها المفاعلات النووية.

عقب الانفجار بدأت السلطات في إخلاء سكان المنطقة المحيطة بالمفاعل في شعاع قطره 10كم حول موقع المحطة، ورفع مستوى التحذيرات من التعرض لمخاطر الإشعاع الناجمة عن الانفجار.

واضطر أكثر من 11 ألف شخص من سكان مدينة أوكوما المحاذية للمفاعل للنزوح بخلاف آلاف السكان في البلدات المجاورة الموجودة في محيط الحادث‬.

وكشف تقرير صادر في عام 2015 عن وفاة 1232 شخصا في مقاطعة فوكوشيما خلال عام 2014 كانت مرتبطة بالحادث النووي بزيادة 18% عن العام السابق، وتم تسجيل وفاة 359 شخصا في مدينة نامي وحدها الواقعة على مقربة من محطة فوكوشيما تليها بلدة توميوكا بـ291 حالة وفاة.

ولا يزال نحو 120 ألف شخص غير قادرين على العودة إلى موطنهم بسبب التلوث الإشعاعي الذي وقع نتيجة انفجار فوكوشيما.

3- انفجار مفاعل نووي باكستاني
قتل شخصان في انفجار بمفاعل نووي بإقليم البنجاب في باكستان في أبريل 2008، نجم عن تسرب في الغاز بالمفاعل السري.

واعترفت هيئة الطاقة الذرية الباكستانية وقتها بوقوع الحادث، لكنها قالت إنه تم احتواء الانفجار سريعا وأن القتيلين من العاملين في المفاعل، ولم يعد هناك ما يهدد حياة المواطنين، ولم يتم الكشف المزيد عن تفاصيل هذا الانفجار ويعتبر الأقل ضررا من بين الحوادث المشابهة.

4- انفجار سيفيرودفينسك الروسي
اعترفت الحكومة الروسية رسميا أغسطس الجاري بوقوع انفجار نووي في مدينة سفرودفنسك، شمال روسيا، خلال تجربة صاروخ يعمل بالطاقة النووية ما أسفر عن سقوط 7 قتلى بخلاف المصابين جراء الانفجار.

كشفت الحكومة الروسية عن ارتفاع مستويات الإشعاع النووي فى سفرودفنسك من 4 إلى 16 مرة بعد الانفجار.

ومثل كارثة تشيرنوبل أوصت الحكومة الروسية سكان قرية نيونوكسا في سيفيرودفينسك بمغادرتها، مع فحص من تعرضوا للإشعاع الناجم عن الانفجار، وسط مخاوف من تكتم روسي على الحادث سواء فيما يتعلق بحجم الانفجار وعدد الضحايا.

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