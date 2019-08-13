ضبط 14 طن دقيق قبل بيعها في السوق السوداء خلال عيد الأضحى

نفذت مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والإدارات الرقابية، حملات رقابية وتفتيشية، من خلالها من ضبط أحد تجار الدقيق؛ لقيامه بتجميع كمية من الدقيق 14.5 طن معبأة في 290 جوال زنة 50 كيلو، بغرض بيعها في السوق السوداء، والتي أمر المحافظ بتوجيه المخالفة إلى جهات التحقيق المختصة، مع قيام المديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف.



يأتي ذلك في إطار الخطة المحكمة التي أعدتها محافظة بني سويف لتشديد الرقابة على الأسواق ومستوى الخدمات التموينية خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، والتي تضمنت تعليمات المحافظ، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمطاحن والمستودعات ومحطات الوقود لضمان انتظام الخدمة بالشكل المطلوب، وتوفير السلع بالكميات المناسبة ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وذلك من خلال تطبيق القانون بكل حزم وحسم.