ارتفاع اليوان الصيني في الأسواق الدولية

سجلت العملة الصينية، اليوم الثلاثاء، أكبر ارتفاع يومي لها خلال أسبوع، بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تطبيق الرسوم الإضافية الجديدة على السلع الأمريكية حتى منتصف سبتمبر المقبل، في أعقاب محادثات هاتفية بين كبار المسئولين في البلدين.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر اليوان الصيني أمام الدولار بنسبة 69ر0% إلى 0542ر7 يوان لكل دولار في الأسواق الدولية، في حين ارتفع اليوان في التعاملات المحلية بنسبة 0.05% إلى 7.0550 يوان لكل دولار.



كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن مطلع أغسطس الجاري، فرض عقوبة جمركية بنسبة 10% على واردات لبلاده من الصين بقيمة نحو 300 مليار دولار، وذلك بعد أن انتهت مباحثات تجارية مع الصين دون نتيجة واضحة.



وقررت الحكومة الأمريكية اليوم تأجيل بدء سريان الرسوم الإضافية الجمركية التي كان من المقرر تطبيقها اعتبارا من سبتمبر المقبل إلى منتصف الشهر، وتشمل رسوما بنسبة 10% على واردات الهواتف وأجهزة الحاسوب المحمول والشاشات، وبعض الألعاب الصينية، والأحذية والملابس، حسبما أعلن المفوض التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، اليوم الثلاثاء في واشنطن.