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محافظات

فيديو.. التنورة تتصدر مشهد احتفالات أهالى أسيوط بالعيد

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:57 م
جريدة الدستور
أسيوط – محمد أبو شادي :
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نظمت النوادي الخاصة والعامة بمحافظة أسيوط، برنامجًا غنائيًا وإستعراضيًا لإدخال البهجة علي المحتفلين بالعيد.

وتصدرت التنورة أهم مظاهر الاحتفال، فلا يخلو نادي أو متنزه أو باخرة نيلية من فقرة لتلك الرقصة الصوفية.

وشهدت رقصة التنورة تطورا واضحا، حيث لم يعد الاعتماد علي الشكل القديم فقط للتقديم بل تم تطوير محتوي الرقصة من خلال،ادخال بعض الحركات البهلوانية مما لايتعارض مع طبيعة الرقصة الأصلية وهو ما لاقي ترحيبا كبير من المحتفلين، كما تشهد رقصة التنورة اقبالًا متزايد من راغبي تعملمها خاصة من الاطفال.

وحرص راقصي التنورة علي التجول بين المحتفلين لاضفاء جو من البهجة لدي الحضور وخاصة الأطفال.

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