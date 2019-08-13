مفاجأة.. خبر وفاة أيمن نور يكشف زواجه الجديد

كشف الخبر الذى نشره «الدستور» نقلًا عن عدد من العاملين فى قناة «الشرق» الإخوانية، بشأن إصابة الهارب أيمن نور، رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الإخوانية، بأزمة قلبية تسبب فى وفاته، عن زواج الهارب قبل أيام.



وظهر ذلك فى التعليقات على الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعى حيث علق يوسف المصرى: «الجوازة الجديدة كانت تقيلة على اللى فى سنه»، وعلقت إيمان الكباش متسائلة: «مش كان لسه عريس من يومين؟».



وعلق أحمد عماد: «دا كان لسه متجوز»، وعلق محب الفهد: «مش لسه متجوز من بنت عبدالفتاح جعزتة وﻻ إيه؟»، وعلق محمد سعيد: «الولية اتجوزته عشان تورثه»، وعلق أحمد غازى: «شكله كان بيبلبع فياجرا كتير من ساعة الجوازة الجديدة جابت أجله»، وعلق حساب باسم رسايل البحر: «جابت أجله أسماء البومة.. وطبعًا عم الشباب كان لابس أزرق».