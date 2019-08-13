الثلاثاء 13 أغسطس 2019 الموافق 12 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

بعد تهنئة المسلمين.. إيفانكا تتلقى عقابًا فوريًا من متابعيها

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:40 ص
إيفانكا
إيفانكا
وسام عطية
طباعة
ads
بعدما غردت بتحية المسلمين حول العالم، تلقت ابنة الرئيس الأميركي، إيفانكا ترامب، هجوما لاذعا على مواقع التواصل الاجتماعي، لتذكيرها بسياسة والدها المتشددة ضد المسلمين، التي تجسدت بقرار منع سفر مواطني الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة.

وكتبت إيفانكا على حسابها بموقع "تويتر": "عيد مبارك للمسلمين حول العالم الذين يحتفلون بعيد الأضحى! أتمنى لكم الصحة والسعادة والفرح".

إلا أن الردود على إيفانكا، التي تعمل مستشارة للرئيس دونالد ترامب، جاءت مفاجئة، حيث علق أحد مستخدمي "تويتر" بسخرية، قائلا: "من الإدارة التي منعت دخول المسلمين، أتمنى لكم الصحة والسعادة والفرح طالما أنتم في مكان آخر".

وكتب آخر: "والدك متعصب ضد المسلمين من كل الجنسيات. ازدواجيتك شيء فظ".

كما علق عضو الحزب الجمهوري، دافيد ويسمان، الذي كان داعما لترامب قبل أن يتحول إلى الحزب الديمقراطي، قائلا: "إن كنت تملكين هذا الشعور، شجعي والدك لكي ينهي حظر المسلمين".

واعتبر متابع آخر على "تويتر" أن ما كتبته إيفانكا ينم عن ادعاء، حيث قال: "ما تفعلينه لكي تقولي إنك الإنسانة الجيدة أمر فظ".

ومنذ سعيه إلى الترشح لرئاسة الولايات المتحدة، تبنى ترامب خطابا بدا معاديا للمسلمين، وخلال حملته الانتخابية، دعا إلى "منع كامل وتام لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة".

وكان ترامب أصدر أمرا تنفيذيا في يناير 2017، يقضي بمنع مؤقت لمواطني دول ذات غالبية إسلامية، هي العراق وليبيا وإيران والصومال والسودان واليمن، بداعي "حماية الأميركيين من الهجمات الإرهابية"، مما أثار جدلا شعبيا وقانونيا داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وبعد معارك قانونية مطولة، ينطبق الإصدار الأخير من الحظر الذي أيدته المحكمة العليا، على مواطني إيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال وسوريا وفنزويلا واليمن.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن "خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

منذ حوالي 19 ساعة

صحف بريطانيا: تصرفات "صلاح" مع معجبيه تزيد من شعبيته وتذيب قلوب الإنجليز

منذ حوالي 15 ساعة

تسجيل صوتي.. أحمد عز يقدم دليل يدين شقيقة زينة

منذ حوالي 19 ساعة

من "رجل العجلة" إلى "أحمد وزينب".. "آلهة الأخلاق" تحكم منصات التواصل الاجتماعى

ads

الصور

image description

الشرطة النسائية تنتشر أمام السينمات لمنع التحرش في العيد

image description

مظاهر احتفالات عيد الأضحى أمام السنيمات

image description

بالصور.. إقبال كثيف في ثاني أيام عيد الأضحى

image description

حديقه الأزهر ترفع شعار كامل العدد في ثاني أيام عيد الأضحي

image description

الزحام يسيطر على حديقة الحيوانات فى ثانى أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

حقيقة وفاة أيمن نور فى تركيا

"كارثة لحقت به".. القصة الكاملة لـ" رجل العجلة"

بعد صفع أحمد عز.. نيابة برج العرب تستدعي زينة وشقيقتها

ستوديو

الأرصاد: الطقس مستقر حتى نهاية عيد الأضحى

أزهري: نشر فيديوهات ذبح الأضاحي حرام شرعا في هذه الحالة

استشاري نفسي تحذر من نشر فيديوهات ذبح الأضاحي لهذا السبب

عضو لجنة الفتوى يوضح حكم مشاهدة الأطفال ذبح الأضاحي

رياضة

رونالدو يكشف عن "سره الخاص" مع زيدان

ميسي يدخل على خط أزمة نيمار

موراي يعلن عدم مشاركته في الفردي بأمريكا المفتوحة

فالنسيا يتعاقد مع مدافع مانشستر سيتي بـ 32 مليون دولار

الرئيس نيوز

"مصر للطيران" تعلق رحلتها إلى هونج كونج "لحين إشعار آخر"

شبح تشيرنوبل يخيم على روسيا: مقتل خمسة في انفجار ذي "طابع نووي"

بريطانيا تحرك سفينة حربية لحماية السفن التجارية في الخليج

السيسي في رسالة جديدة للشباب: «هم كلمة السر لعالم أكثر استقرارا وسلاما»

منوعات

غبار كوني نادر في أنتاركتيكا يوفر معلومات حول الانفجارات النجمية

فيل جائع يسحق فتاة هندية

"النوم مع النحل".. طريقة جديدة للعلاج في ليتوانيا

5 آثار إيجابية للموسيقى

كشكول

"الخشت" تطوير ٢٨٠ لائحة وبرنامج دراسي بمعايير دولية

بالفيديو.. "سوهاج" توضح حقيقة اشتباكات المستشفي الجامعي.. وتدين مظاهر بلطجة الأهالي

«عبدالله»: الخميس آخر موعد لاستلام أوراق المتقدمين بمسابقة وظائف التعليم في الفيوم

"المنيا" تُطلق المنتدي الأول لـ" قادة شباب جامعات الصعيد".. ٢٤ أغسطس

إسلام سياسي

خبير أمني: الإخوان اختار عناصر "حسم" ممكن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية

بعد زيارة بن زايد.. قرقاش: التحالف السعودي الإماراتي ركن أساسي في استقرار المنطقة

انفجار داخل مخزن أسلحة بالعراق

القبض علي أمريكي يهدد بتنفيذ هجوم إرهابي في"الفيسبوك"


زيت وسكر

ماهى أسباب سرعة ضربات القلب؟..(دراسة)

محافظ الغربية: غرفة العمليات لم تتلق أي شكوى خلال احتفالات عيد الأضحى

ضبط 15 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعة فى السوق السوداء ببنى سويف

مستحضر بيطرى غير مسجل فى الأسواق.. تعرف عليه

مقالات الرأي
ماجد حبته
فيلم هندى باكستانى طويل
لواء.حمدى البطران
انحياز بريطانيا للتشدد الإسلامى
مؤمن المحمدي
تراوتمان
القس. رفعت فكرى
الفلتر الثلاثى
المزيد

الثقافة

فنون العريش تضىء سماء شرم الشيخ.. صور

خالد جلال يتفقد برنامج السيرك القومي فى العيد

سهرة العيد فى رحاب البادية..غدًا

طه حسين قبل حفنة تراب في "الحديبية".. حكايات أهل الكتابة في موسم الحج

صفحتنا ع الفيس بوك