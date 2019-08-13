حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 13 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: يعرضك أحد المتطفلين على مجالك المهني لبعض الإشكالات مع الزملاء، ويجعلك منشغلًا جدًا بعمل معقد.



عاطفيًا: تضحيات بالجملة يقدمها الشريك، فيما تظهر عندك بعض الأنانية، وهذا يهدّد علاقتكما.



صحيًا: لا تهمل كل ما يعود على الصحة بالنفع، ولا سيما المشي صباحًا مدة ساعة على الأقل.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.