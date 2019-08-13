حظك اليوم.. برج الجدى الثلاثاء 13 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الجدي قالت:



مهنيًا: تتخلص من بعض المصاعب حول مشروع خلاّق تعلق عليه آمالًا كبيرة، وتنطلق مجددًا في خطة عمل واضحة جدًا.



عاطفيًا: لا تعامل الشريك بجفاء، فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما وخصوصًا بعد الأجواء السائدة حاليًا.



صحيًا: لا تشعر بالرضا عن نفسك فتسعى دائمًا للوصول إلى لياقة بدنية تفيد صحتك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.