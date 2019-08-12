سينسيناتي: مانارينو الى الدور الثاني

تأهل الفرنسي أدريان ​مانارينو​ الى الدور الثاني من ​بطولة سينسيناتي​ المفتوحة لتنس الأساتذة بعد فوزه في الدور الأول على التشيلي ​كريستيان غارين​ بمجموعتين دون رد.



وتمكن مانارينو من حسم الأمور لصالحه بنتيجة 6-4 و6-1 خلال 71 دقيقة.



المصنف الـ59 عالميا الذي يملك بجعبته بطولة هذا العام وكانت في هيرتةغنبوش في هولندا سيواجه في الدور المقبل الكازاخستاني ميخائيل ​كوكوشكين​.



يذكر ان كوكوشكين تاهل لهذا الدور بعد أن أعفته القرعة من خوض مباريات الدور الأول عقب قرار الإسباني رافايل نادال بعدم المشاركة.