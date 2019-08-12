سينسيناتي: مانارينو الى الدور الثاني
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:13 م
وكالاتطباعة
تأهل الفرنسي أدريان مانارينو الى الدور الثاني من بطولة سينسيناتي المفتوحة لتنس الأساتذة بعد فوزه في الدور الأول على التشيلي كريستيان غارين بمجموعتين دون رد.
وتمكن مانارينو من حسم الأمور لصالحه بنتيجة 6-4 و6-1 خلال 71 دقيقة.
المصنف الـ59 عالميا الذي يملك بجعبته بطولة هذا العام وكانت في هيرتةغنبوش في هولندا سيواجه في الدور المقبل الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين.
يذكر ان كوكوشكين تاهل لهذا الدور بعد أن أعفته القرعة من خوض مباريات الدور الأول عقب قرار الإسباني رافايل نادال بعدم المشاركة.
وتمكن مانارينو من حسم الأمور لصالحه بنتيجة 6-4 و6-1 خلال 71 دقيقة.
المصنف الـ59 عالميا الذي يملك بجعبته بطولة هذا العام وكانت في هيرتةغنبوش في هولندا سيواجه في الدور المقبل الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين.
يذكر ان كوكوشكين تاهل لهذا الدور بعد أن أعفته القرعة من خوض مباريات الدور الأول عقب قرار الإسباني رافايل نادال بعدم المشاركة.