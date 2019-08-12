بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأحد، جراء انقلاب سيارة، بطريق العلمين، وتم نقل المصابين لمستشفى العلمين النموذجي، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين، وهم:

"أسامة جلال موسى، 31 سنة، مصاب باشتباه PC واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات متفرقة، وجنا أسامة جلال، 10 سنوات، مصابة باشتباه PC واشتباه كسر مع جرح متهتك باليد اليسرى وجرح قطعي بفروة الرأس طوله 3 سم وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفاطمة نبيل السيد علي، 29 سنة، مصابة باشتباه PC واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".



كما أصيب: "جودي أسامة جلال، 5 سنوات، مصابة باشتباه PC وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وموسى أسامة جلال، سنتين، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود نبيل السيد علي، 21 سنة، مصاب باشتباه PC وجرح أعلى الحاجب الأيمن طول حوالي 3 سم، وتقى نبيل السيد علي، 20 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد أسامة جلال، 7 سنوات، مصاب باشتباه PC وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومهاب أسامة جلال، 9 سنوات، مصاب باشتباه PC وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".



وكان الدكتور محسن طه، وكيل صحة مطروح، ومرفق إسعاف مدينة العلمين، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة بطريق العلمين.



على الفور، جرى الدفع بسيارات إسعاف لمكان الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 9 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى العلمين النموذجي، لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.