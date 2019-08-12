فى العيد.. نصائح هامة قبل نزول البحر وحمام السباحة

يُفضل الكثيرون الذهاب إلى البحر وحمامات السباحة، للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى، حيث الابتعاد عن الجو الحار، فى المناطق الساحلية المعروفة بجوها المنعش خلال فصل الصيف، ولهذا نقدم لكم مجموعة من النصائح، قبل الذهاب إلى البحر وحمام السباحة.



- تأكد من وضع جميع مستلزمات البحر، خلال تحضير حقيبتك قبل السفر، من ملابس البحر، أدوات شخصية، صندل، وغيرها من الأغراض الهامة بالنسبة لك.



- عليك معرفة شروط وقواعد الشاطئ الذى ستذهب إليه، حيث إن بعض الأماكن تكون مختلطة، وغيرها يكون فيها فصل النساء عن الرجال.



- ابحث مسبقا عن شروط الملابس المناسبة للشاطئ أو حمام السباحة، الذي تنوي الذهاب إليه، لتحديد ما إذا كان هذا مناسبًا لك أم لا.



- ابتعد عن ارتداء الأقمشة الرديئة، واحرص على أن تكون الملابس ذات خامة لا تمتص الماء حتى تستطيع الغوص فى البحر بحرية تامة وبدون إرهاق.



- يمنع نزول حمام السباحة أو البحر أثناء ارتداء الأكسسوارات، أو بعد وضع الكريم على الجسم بل يجب الانتظار قليلا حتى يمتص الجلد الكريم.



- لاتنسي تجفيف الجسم مباشرة بعد الخروج من البحر أو حمام السباحة، حتى تتلاشى احتمالات الإصابة بأى من الأمراض، ثم ارتداء ملابس مخصصة للشاطئ.



- عليك معرفة أن حمام السباحة أو الشاطئ ليس ملكًا لنا بل هو للجميع، فمن الأفضل الالتزام بمساحة معينة داخل وخارج الماء، وترك مساحة من الحرية والخصوصية لباقى الزائرين.



- هناك فرق بين المرح وإزعاج الآخرين، فرش الماء والرمال مرفوض خاصة فى الشواطئ المزدحمة، كما يجب تجنب الجرى وسط الزوار أو الصراخ حتى لاتسبب إزعاجا لزوار الشاطئ.