مليارات الدولارات قد تخسرها «فيسبوك» بسبب التعرف على الوجه

رفضت محكمة استئناف فيدرالية طلب شركة فيسبوك للتراجع عن دعوى جماعية تدعي أنها جمعت وحفظت بيانات بيومترية بطريقة غير قانونية لملايين المستخدمين دون موافقتهم.



وبحسب موقع «كورتهاوس نيوز سيرفيس» استخدمت الشركة ميزة Tag Suggestions، والتي تحدد ما إذا كانت الصورة تتضمن أصدقاء للمستخدم، وتمت مقاضاة فيسبوك في عام 2015 بموجب قانون خصوصية المعلومات البيومترية في ولاية إلينوي، والذي يتطلب من الشركات وضع سياسة عامة قبل جمع وتخزين البيانات الحيوية، بما في ذلك مسح الوجوه، وتحديد كيفية تخزين البيانات.



ورفع المدعون دعوى بحجة أن «فيسبوك» قد فشلت في تلبية متطلبات القانون، واستأنفت «فيسبوك» عندما صدقت محكمة ابتدائية على الدعوى على أنها دعوى جماعية.



ويسمح قانون إلينوي بدفع 1000 دولار عن كل انتهاك بسبب الإهمال أو 5000 دولار عن كل انتهاك متعمد لكل مخالفة.



ويتعلق التعويض بشدة الانتهاك، وقد تشمل الدعوى الملايين من مستخدمي «فيسبوك»، مما يعني أن الشركة قد تضطر يومًا ما إلى دفع مليارات الدولارات كتعويضات، إذا خسرت القضية كليًا.