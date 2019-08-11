"نوفير" يرأس ختام نهضة العذراء في "أبي سيفين"

بدأت كنائس قطاع أطلس والمشروع الأمريكي الثلاث، وهم كنائس الأنبا أنطونيوس بأطلس، والأنبا كاراس، والآباء الرسل بالمشروع الأمريكي، وأبو سيفين بالمشروع الأمريكي بإيبارشية حلوان والمعصرة، نهضة السيدة العذراء.



واتفقت الكنائس الثلاث الواقعة بنطاق إيبارشية حلوان والمعصرة، والخاضعة لرئاسة الأنبا بيسنتي أسقف الإيبارشية، على أن تبدأ الأسبوع الأول بالنهضة بكنيسة الآباء الرسل، والأنبا كاراس السائح، بينما تستضيف الأسبوع الثاني كنيسة أبي سيفين.



وتبدأ كنيسة أبي سيفين فيلوباتير محب الأب مرقوريوس يومها السابع والأخير من الصوم، بكلمة روحية للقس نوفير سمير راعي كنيسة الآباء الرسل والأنبا كاراس.



ويتولى مسؤولية الكنائس الثلاث القس كاراس عبد الله، والقس يوحنا جابر، والقس أرسانيوس جابر، والقس متاؤس عياد، والقس نوفير سمير، والقس ابانوب ميلاد.



وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسةالبابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر أصوامها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 من الشهر الجاري، والذي يستغرق 14 يومًا مُتصلة تنتهي يوم 22 بقداسات عيد العذراء.



ويعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، أسوة بصوم الرسل الذي احتفلت به الكنيسة في يوليو المنصرم، وتصنف الأصوام بالدرجة الثانية، كونها أصوام لا ترتبط بقضية الخلاص المسيحي، وبناء عليه تسمح الكنيسة بتناول المأكولات البحرية طيلة الصوم فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع.

