شاهد التسارع المذهل لسيارة "بي إم دبليو" الفارهة

تداولت مواقع الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر التسارع المدهش لسيارة xDrive 750 الجديدة الفارهة من "بي إم دبليو".



ويظهر الفيديو كيف تمكنت هذه السيارة من اجتياز سرعتها القصوى المعلن عنها (250 كلمساعة) والوصول إلى سرعة 260 كلم ساعة في غضون 26 ثانية، وكيف وصلت لسرعة 200 كلم ساعة في غضون 14 ثانية تقريبا، وتسارعت من 0 إلى 100 كلمساعة في 4 ثوان فقط.



ويشير الخبراء في "بي إم دبليو" إلى أن سيارتهم الجديدة تمكنت من تحقيق هذه النتيجة الرائعة رغم أنها تعتبر من السيارات الفارهة الكبيرة وثقيلة الوزن، بفضل محركها الجبار، وهيكلها الانسيابي الذي صمم وفقا لأحدث معايير الأيروديناميكية.



وحصلت 750 xDrive الجديدة على محرك توربيني بـ 8 أسطوانات وعزم 530 حصانا، ومواصفات مميزة تجعل منها المنافس الأقوى لسيارات "مرسيدس" S Class وسيارات A8 من "أودي"، أما سعرها فيصل إلى 160 ألف دولار.