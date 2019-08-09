الأنبا إسحق يلقى عظة روحية بكنيسة السيدة العذراء

ألقى نيافة الحبر الجليل الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، مساء اليوم، عظة روحية عن "أمنا والدة الإله العذراء مريم" في كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية الحديقة بطما.



في البداية قدم كورال الكنيسة مجموعة من الترانيم عن العذراء مريم في حضور نيافته أعقب ذلك العظة الروحية.



يذكر أنه أول لقاء عام مع شعب القرية منذ تجليسه أسقفًا على إيبارشية طما.



وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قادسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر أصوامها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 من الشهر الجاري، والذي يستغرق 14 يومًا مُتصلة تنتهي يوم 22 بقداسات عيد العذراء.



ويعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، أسوة بصوم الرسل الذي احتفلت به الكنيسة في يوليو المنصرم، وتصنف الأصوام بالدرجة الثانية كونها أصوام لا ترتبط بقضية الخلاص المسيحي، وبناء عليه تسمح الكنيسة بتناول المأكولات البحرية طيلة الصوم فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع.