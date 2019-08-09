ليون يستهل مشواره في الدوري الفرنسي بالفوز على موناكو

استهل فريق ليون حملته في الدوري الفرنسي لكرة القدم بالفوز على مضيفه موناكو 3 صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الأولى من البطولة.



وسجل أهداف ليون موسى ديمبيلي وممفيس ديباي ولوكاس توزارت في الدقائق الخامسة و36 و.80

وشهدت المباراة طرد سيسك فابريجاس لاعب موناكو في الدقيقة 30.



وحصد ليون اول ثلاث نقاط له في البطولة وظل فريق موناكو بلا نقاط في قاع الترتيب.