الجمعة 09 أغسطس 2019 الموافق 08 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
توك شو
منوعات
محطة مصر
مباريات
باب الخير
فيديو
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
توك شو
منوعات
محطة مصر
مباريات
باب الخير
فيديو
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
عزاء والدة فتحي عبد الوهاب
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:23 م
تصوير :هادي كرم
طباعة
موضوعات متعلقة
منذ حوالي 4 ساعات
تعرف على مصير أفراد أسرة الإرهابي منفذ تفجير معهد الأورام
منذ حوالي 11 ساعة
تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمين بطلائع حسم الإرهابية
منذ حوالي 20 ساعة
استشهاد حالة جديدة من مصابى حادث معهد الأورام
منذ حوالي 5 ساعات
أهالي قرية منفذ تفجير "معهد الأورام": متشدد من عائلة إخوانية.. وشارك في فعاليات الجماعة بعد 2013
الصور
عزاء والدة فتحي عبد الوهاب
حملة نظافة موسعة بشواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ استعدادًا لعيد الأضحى (صور)
"في حميثرة سوف ترى".. الآلاف يتوافدون لحضور مولد "الشاذلي"
العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر
سوق الجمال فى برقاش
الأكثر قراءة
بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق تعود للتمثيل بـ"جبر خاطر"
منذ حوالي 7 ساعات
فيديو.. لحظة توديع الإرهابي عبدالرحمن خالد لعائلته قبل تنفيذ تفجير معهد الأورام
منذ يوم
المتهم بالعنصرية ضد صلاح يكشف تفاصيل الواقعة
منذ حوالي 4 ساعات
تعرف على مصير أفراد أسرة الإرهابي منفذ تفجير معهد الأورام
منذ حوالي 4 ساعات
المزيد
ستوديو
ستوديو
أزهري يدعو لإيواء المساكين بأموال الحج الثاني
ستوديو
تعرف على أقصى عدد مسموح به للاشتراك في الأضحية
ستوديو
زين العابدين فؤاد يكشف دور الأبنودي في دعم شباب الشعراء
ستوديو
أستاذ أصول لغة: جميع اللغات تموت وتتغير باستثناء العربية
رياضة
تيجانا يؤازر لاعبي الزمالك والجهاز الفني في المران
منذ 19 دقيقة
ميدفيديف يسحق تيم المصنف الثاني في كأس روجرز للتنس
منذ أقل من نصف ساعة
سبارتا روتردام يهزم فينلو في الدوري الهولندي
منذ 34 دقيقة
إصابة أليسون حارس ليفربول في المباراة الافتتاحية للموسم
منذ 35 دقيقة
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
تونس.. 98 مترشحا للانتخابات الرئاسية
الرئيس نيوز
ضبط 14 شخصًا في واقعة مقتل شاب بالشرقية.. والأهالي يحرقون منزل القاتل
الرئيس نيوز
بهدف عالمي.. صلاح يقص شريط الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي (فيديو)
الرئيس نيوز
أمن الدولة السعودي محذرا: من لا تردعه قداسة مكة ستردعه قوتها
منوعات
لمريض السكر.. خطوات هامة للحفاظ على الصحة خلال فترة الحج
منذ حوالي 3 ساعات
تطعيمات إلزامية لتجنب العدوى خلال فترة الحج
منذ حوالي 4 ساعات
تعرف على عقوبات مخالفة تعليمات الحج بالسعودية
منذ حوالي 4 ساعات
كيف تتجنب أشعة الشمس خلال أداء مناسك الحج
منذ حوالي 4 ساعات
المزيد
كشكول
كشكول
بالصور.. إطلاق مبادرة "ابن مصر" لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة بقنا
كشكول
"عمارة": انتهاء الورش التدريبية لمدربي الجودة بمدارس التعليم الفني
كشكول
الغربية تنهي استعدادها لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة
كشكول
مكافأت مالية للعشرة الأوائل بجميع المراحل التعليمية بالوادي الجديد
إسلام سياسي
إسلام سياسي
محنة رمي الجمرات
إسلام سياسي
داعية سلفي: الإخوان جماعة مجرمة يجب على المجتمع الوقوف ضدها
إسلام سياسي
عبدالفتاح مورو يترشح رسميًا لانتخابات رئاسة تونس
إسلام سياسي
"الأختان".. رحلة شقيقتين من النرويج إلى صفوف تنظيم داعش
زيت وسكر
الموالح في “المقدمة”.. ارتفاع صادرات مصر الزراعية
كهرباء الغربية تعلن عن بدء أعمال الصيانة عقب العيد
تعرف على تحذيرات المترو للركاب خلال العيد
592 مليون جنيه لإنشاء شبكات الصرف المغطى بالمحافظات
مقالات الرأي
ماجد حبته
حشيش على منابر الأوقاف!
بسنت حسن
على مَنْ نطلق الرصاص؟
د.كريمة الحفناوى
قانون التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات
مؤمن المحمدي
روح الفؤاد
المزيد
الثقافة
المغدور.. معتزة صلاح عبدالصبور: الموت لم يمنح أبى الفرصة لكتابة مذكراته
منذ ساعة و نصف
بني سويف تناقش «الصدق» بمواقعها الثقافية
منذ ساعة و نصف
احتفالات فنية بمناسبة عيد الأضحى في قصور ثقافة القليوبية (صور)
منذ ساعة و نصف
ثقافة بني سويف تناقش افتتاح قناة السويس
منذ أقل من ساعتين
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News