شاهد| جينيفر لوبيز في العلمين.. ونجوم الفن والمجتمع وسط الجماهير

شهد حفل الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، الأول في مصر، المقام الآن بمدينة العلمين الجديدة، حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع في مصر والوطن العربي.



ومن بين الحضور الفنانون أحمد حلمي، ومنى زكي، وحسين فهمي، ومصطفى فهمي، وبشرى، ومحمود العسيلي، ورزان مغربي، ودينا، والإعلامية بسمة وهبي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.



والحفل ضمن جولة تنفذها الفنانة الأمريكية من أصول لاتينية، تحت شعار "It,s My Party" احتفالا بعيد مولدها الـ50.



وقد عبرت "لوبيز" أكثر من مرة عن تحمسها الشديد لإحياء الحفل في مصر، مشيرة إلى أن ابنها هو أيضًا متشوق جدا لزيارة مصر والأهرامات.