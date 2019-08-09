حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهنئة للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وأضاف حسين زين في بيان له اليوم، أن جهود الرئيس المخلصة الوطنية وجيش مصر وشرطتها وبتلاحم ووحدة شعب مصر سننتصر بعون الله على المتربصين بمصر وشعبها.



وأكد زين على تواصل دور الوطنية للإعلام في تقديم المساندة الإعلامية وبقوة لكافة مؤسسات الدولة المصرية فى معركتي البناء ومحاربة الإرهاب.