احذر.. 3 أكواب من الكافيين يسبب الصداع النصفي

يمكن أن تبدأ نوبة الصداع النصفي نتيجة تناول بعض الأطعمة أو المشروبات، ويعتبر الكافيين من مسببات هذا الصداع.



وأظهرت تجربة استمرت 6 أسابيع أن تناول 3 أكواب أو أكثر من مشروبات الكافيين في يوم واحد تجعل الإصابة بنوبة من الصداع المصفي محتملة جدًا.



وتؤثر عوامل أخرى على احتمالات بدء نوبة صداع نصفي، مثل: الهرمونات، ونمط النوم، وتناول الأدوية، وممارسة التمارين الرياضية.



وقد شارك في التجربة التي أجريت في جامعة هارفارد 98 شخصًا، واستمرت لـ 6 أسابيع، وتبين أن تناول 3 أكواب في اليوم من القهوة أو عبوات الصودا أو مشروبات الطاقة أو الشاي يزيد احتمالات انطلاق نوبة صداع نصفي.