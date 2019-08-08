احذر.. 3 أكواب من الكافيين يسبب الصداع النصفي
الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:27 م
يمكن أن تبدأ نوبة الصداع النصفي نتيجة تناول بعض الأطعمة أو المشروبات، ويعتبر الكافيين من مسببات هذا الصداع.
وأظهرت تجربة استمرت 6 أسابيع أن تناول 3 أكواب أو أكثر من مشروبات الكافيين في يوم واحد تجعل الإصابة بنوبة من الصداع المصفي محتملة جدًا.
وتؤثر عوامل أخرى على احتمالات بدء نوبة صداع نصفي، مثل: الهرمونات، ونمط النوم، وتناول الأدوية، وممارسة التمارين الرياضية.
وقد شارك في التجربة التي أجريت في جامعة هارفارد 98 شخصًا، واستمرت لـ 6 أسابيع، وتبين أن تناول 3 أكواب في اليوم من القهوة أو عبوات الصودا أو مشروبات الطاقة أو الشاي يزيد احتمالات انطلاق نوبة صداع نصفي.
وأظهرت تجربة استمرت 6 أسابيع أن تناول 3 أكواب أو أكثر من مشروبات الكافيين في يوم واحد تجعل الإصابة بنوبة من الصداع المصفي محتملة جدًا.
وتؤثر عوامل أخرى على احتمالات بدء نوبة صداع نصفي، مثل: الهرمونات، ونمط النوم، وتناول الأدوية، وممارسة التمارين الرياضية.
وقد شارك في التجربة التي أجريت في جامعة هارفارد 98 شخصًا، واستمرت لـ 6 أسابيع، وتبين أن تناول 3 أكواب في اليوم من القهوة أو عبوات الصودا أو مشروبات الطاقة أو الشاي يزيد احتمالات انطلاق نوبة صداع نصفي.