حملات مكثفة لضبط السيارات المخالفة فى دمياط الجديدة

أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على إنشاء مدينة المنصورة الجديدة، عن أن إدارة الأمن بالجهاز نفذت حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات النقل المخالفة بالمدينة، في إطار تفعيل القانون ولإعادة الانضباط إلى شوارع المدينة.



وقال رئيس الجهاز في تصريحات لـ"الدستور"، إن الحملات أسفرت عن الضبط والتحفظ على "4" سيارات نقل خرسانة تقوم بتسريب المواد الخرسانية بالطريق العام بالمنطقة الصناعية بالمدينة بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (657) لسنة 2017م.



وأشار إلى أنه، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا استمرار تلك الحملات لتشمل جميع أنحاء المدينة، وكذا المتابعة الدورية لمنع تكرار تلك المخالفات للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.