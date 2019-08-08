الساقى تطرح كتاب "عندما تختفى بسمتى" للأطفال

صدر حديثا عن دار الساقي للنشر والتوزيع٬ كتاب الأطفال "عندما تختفي بسمتي" من تأليف رانيا سليم الحاج ورولا شامي الحص٬ رسومات جوستافو آيمار. ومما جاء علي الغلاف الخلفي للكتاب: "في كلّ مرة أشتاق فيها لأبي، تختفي بسمتي عن وجهي، تبتعد وتطير لكنّها سرعان ما تعود. تُرى أين تختبئ؟



يذكر أن "رانيا سليم الحاج" تمتلك خبرة واسعة في مجال التربية. شغلت عددا من المناصب مع مدارس خاصة.مدرّبة ومستشارة تربوية في برامج لتطوير المدرسة الرسمية في لبنان.



أما "رولا شامي الحص" عملت مع تلاميذ من ذوي الصعوبات التعلميّة، وهي منسقة ومدرسة العربية للناطقين بغيرها في المدرسة الفرنسية الدولية في دبي.



اختيرت قصّتهما "الحيوانات أيضًا تنام" للقائمة القصيرة لجائزة «كتابي»، فئة الكتاب العلمي الواقعي (4–7 سنوات)، 2015.



بينما "جوستافو آيمار"رسام وفنان من مواليد بوينس آيرس. درس التصميم الجرافيكي، ورسم لدور نشر داخل وخارج بلاده، كما شارك في معارض عدة.