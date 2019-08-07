الخميس 08 أغسطس 2019 الموافق 07 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

لايف ستايل

يهاجم الخدود.. كل ما تريد معرفته عن متلازمة "المصفوع"

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:55 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
طباعة
ads
ليست كل الالتهابات الفيروسية خطيرة، حيث يمكن التحكم في بعضها عن طريق نظام المناعة لديك، ومن الأمثلة على ذلك ما يعرف باسم "متلازمة الخد المصفوع".

فوفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" فهى عبارة عن علامة حمراء ساطعة على الوجه، مما يجعلها تبدو وكأن الشخص الذي أصيب بعدوى فيروسية تم صفعه على الخدين.

تعد متلازمة "الخد المصفوع" أكثر شيوعًا عند الأطفال، على الرغم من أن أي شخص آخر في أي عمر يمكن أن يصاب بالعدوى أيضًا.

وأوضح الأطباء أن السبب وراء متلازمة الخد المصفوع هو فيروس يسمى" parvovirus B19" ويهاجم الخدود ويترك أثرا عليها وهو الأحمرار الدائم.

وأكد الأطباء أنه يمكن أن ينتشر بسهولة من شخص إلى آخر عن طريق قطرات، قد ينتهي بك الأمر عندما يقوم شخص مصاب بالسعال أو العطس مباشرة أمامك.

وهناك العديد من علامات وأعراض متلازمة الخد المصفوع، على الرغم من أن إحدى السمات المعروفة لهذا هو ظهور طفح جلدي أحمر ساطع على كلا الخدود، فهناك أعراض أخرى مثل الحمى والتهاب الحلق.

وكما هو الحال مع أي عدوى فيروسية أخرى معروفة للإنسان فإن متلازمة الخد لا يوجد لها علاج، ولكن على عكس معظم الإصابات الفيروسية الموجودة هناك، لا يوجد لقاح متوفر له.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

تأجيل لقاء السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي لأجل غير مسمى

منذ حوالي 7 ساعات

كلوب يكشف عن بديل صلاح وماني

منذ حوالي 6 ساعات

10 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

منذ يوم

وفاة زوجة الفنان الراحل سيد زيان

ads

الصور

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

الأكثر قراءة

"إخوان الكويت".. قصة الشبكة التي أحبطت مصر تمددها لدول الخليج

موعد مباراة الزمالك والترجى فى السوبر الإفريقى

محمد الباز يكتب: لماذا كان أحمد خالد توفيق يحتقر قراءه؟

«تدنيس آيات الله».. حجاج يروون وقائع تحريف المصاحف بالحرم المكي

ستوديو

أول قصة حب في حياة سمير صبري ادعت نسبها للفنان فريد الأطرش

الغندور عن استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا: "اترمى برة" (فيديو)

بعد 8 سنوات.. مصطفى قمر يستقر على موعد طرح ألبوم "ضحكت ليا"

راقصة تونسية تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية.. صورة

رياضة

يوفنتوس ومانشستر سيتي يتبادلان دانيلو وكانسيلو

عرض ريال مدريد لشراء نيمار مقابل 120 مليون يورو

زيدان يبدي سعادته بفوز ريال مدريد على ريد بول سالزبورج النمساوي

لاسك النمساوي يفوز على بازل السويسري بأبطال أوروبا

الرئيس نيوز

الأهلي: تسوية النزاع مع "صلة" السعودية مقابل 150 مليون جنيه

الأوقاف: 50 مليونا و380 ألف جنيه مبيعات "صكوك الأضاحى"

بالصور.. قطار "المشاعر المقدسة" يظهر خلال موسم الحج الجديد

ننشر.. تفاصيل الخطة التدريبية لموظفي "المحليات" للعام الجديد

منوعات

مجهول يتبرع بمبلغ ضخم لجمعيات خيرية

اكتشاف اختراقات إلكترونية للمؤسسات الحكومة الروسية

"ميجان" تصدر كتابها الأول للأطفال

دراسة تدحض «خرافة» ربط تناول القهوة قبل النوم بالأرق

كشكول

نتيجة مرحلة رياض الأطفال بمدارس القاهرة مساء الغد

المنيا الأزهرية تفوز بأفضل منطقة فى تنفيذ عمليات الإخلاء بالمعاهد

تدريب معلمى الأزهر على العمل بالسبورة الذكية بدءًا من العام القادم

أمين عام الأزهر يطالب باعتماد نتجية دراسات عليا أصول بالمنوفية

إسلام سياسي

دعوى قضائية في بريطانيا تفضح تمويل بنك قطري لـ جبهة النصرة

الجيش الليبي يحذر الإخوان من تحويل مقرات مدنية لثكنات عسكرية

قوات التحالف تُسقط 13 قتيلا "حوثيًا" في اليمن

اتهام أمريكي جديد لتركيا بدعم داعش في سوريا


زيت وسكر

هذا الاختبار قد يؤدي لتلف عضلة القلب!

تفاصيل عقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سيمنس

انتهاء صرف المقررات التموينية لشهر اغسطس بشمال سيناء

إغلاق 4 صيدليات.. والسبب!

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدي الارهاب
ماجد حبته
لن تسكت البنادق
منى رجب
ابن الناس.. كلمة تبحث عن معنى
ماجد حبته
المخابرات البريطانية والإرهاب
المزيد

الثقافة

"الفقى": مصر رفضت ملايين الدولارات من العراق مقابل تغيير موقفها من غزو الكويت

تفاصيل اختبارات فرقة كورال أطفال الأوبرا

كبار المبدعين يكشفون لـ"الدستور" مشروعاتهم الجديدة

شاكر عبد الحميد: كتابي القادم عن الإبداع والاضطرابات النفسية

صفحتنا ع الفيس بوك