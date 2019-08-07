يهاجم الخدود.. كل ما تريد معرفته عن متلازمة "المصفوع"

ليست كل الالتهابات الفيروسية خطيرة، حيث يمكن التحكم في بعضها عن طريق نظام المناعة لديك، ومن الأمثلة على ذلك ما يعرف باسم "متلازمة الخد المصفوع".



فوفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" فهى عبارة عن علامة حمراء ساطعة على الوجه، مما يجعلها تبدو وكأن الشخص الذي أصيب بعدوى فيروسية تم صفعه على الخدين.



تعد متلازمة "الخد المصفوع" أكثر شيوعًا عند الأطفال، على الرغم من أن أي شخص آخر في أي عمر يمكن أن يصاب بالعدوى أيضًا.



وأوضح الأطباء أن السبب وراء متلازمة الخد المصفوع هو فيروس يسمى" parvovirus B19" ويهاجم الخدود ويترك أثرا عليها وهو الأحمرار الدائم.



وأكد الأطباء أنه يمكن أن ينتشر بسهولة من شخص إلى آخر عن طريق قطرات، قد ينتهي بك الأمر عندما يقوم شخص مصاب بالسعال أو العطس مباشرة أمامك.



وهناك العديد من علامات وأعراض متلازمة الخد المصفوع، على الرغم من أن إحدى السمات المعروفة لهذا هو ظهور طفح جلدي أحمر ساطع على كلا الخدود، فهناك أعراض أخرى مثل الحمى والتهاب الحلق.



وكما هو الحال مع أي عدوى فيروسية أخرى معروفة للإنسان فإن متلازمة الخد لا يوجد لها علاج، ولكن على عكس معظم الإصابات الفيروسية الموجودة هناك، لا يوجد لقاح متوفر له.