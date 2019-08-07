السفير السعودي في الإمارات: الوقوف في وجه الفوضى أهم مفاصل العلاقات بين البلدين

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل، أن العلاقات بين السعودية والإمارات تعود إلى ما قبل سبعينيات القرن الماضي، وأن وقوف البلدين في وجه كل من يدعو إلى الفوضى غير الخلاقة، أحد أهم مفاصلها، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الراي" الكويتية.



وقال الدخيل خلال ندوة جماهيرية نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بعنوان "العلاقات السعودية - الإماراتية في ضوء التحديات المشتركة": "قبل أيام كانت ذكرى توقيع الاتفاقية الحدودية ما بين السعودية والامارات في 1974، ومن ذلك الوقت وحتى اليوم من الممكن أن نقول أن هذا هو تاريخ العلاقات الموقعة، أما العلاقات في الحقيقة تعود إلى ما قبل السبعينات".



وأضاف: "تكافح الدولتان الإرهاب ضمن علاقات وثيقة في مقابل مشاريع تفتيت الدولة، وشاركت الإمارات في عاصفة الحزم لدعم الشرعية في اليمن الشقيق ضمن تحالف عربي تقوده السعودية"، مشيرًا إلى تتويج العلاقات الاقتصادية بإعلان مجلس التنسيق في 2016 لرعاية المصالح المشتركة، كما تواجه الدولتان التحديات الإقليمية الجديدة بتنسيق عالٍ ورؤية موحدة تدعم الاستقرار.



ولفت الدخيل إلى أن التحالف نجح في كسر عصا الفوضى ومساعدة الدول الشقيقة على ترسيخ الاستقرار، كما حدث في مصر بعد ثورة 30 يوليو 2013 وغيرها.