الجيش الليبي يسقط مقاتلة في مطار مصراتة

استهدفت طائرات الجيش الليبي مقاتلة بعد هبوطها في مطار مصراتة اليوم الأربعاء، يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه الجيش الليبي من استخدام مطار مصراتة للمجهود العسكري.



يأتي هذا في الوقت الذي شن فيه طيران الجيش الوطني الليبي غارة جوية على قاعدة مصراتة الجوية أمس الثلاثاء، حيث أصدر الجيش بيانا قال فيه أنه تم استهداف طائرة شحن عسكرية تركية من راز«يوشن أي آل 76» في مطار مصراتة، كانت محملة بحسب مصادر عسكرية بشحنة طائرات مسيرة وصواريخ موجهة، لنقلها من خارج ليبيا لدعم الميليشيات الإرهابية.



يذكر أن ليبيا تشهد حالة من التوتر بسبب الحرب على الجماعات المسلحة الإرهابية في طرابلس تحت قيادة المشير حفتر.