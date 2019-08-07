بيكيه يطالب نيمار بحسم موقفه من العودة لبرشلونة

أكد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، أنه يتواصل مع زميله السابق نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الحالي، مشيرًا إلى ضرورة أن يخرج البرازيلي لوسائل الإعلام ويحسم موقفه من العودة.



وأفادت تقارير صحفية، أن نيمار يسعى جاهدًا للعودة مرة أخرى لارتداء قميص برشلونة، حيث يرفض البقاء مع البي أس جي في الفترة المقبلة.



وقال بيكيه، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نابولي الودية، الذي نقلته صحيفة "ماركا": "نيمار لاعب رائع ويعرف المدينة والنادي، ومقتنع بأن الجماهير كانوا سُعداء بأدائه".



وأضاف: "أعلم أن عودته مُعقدة للغاية، فهو لاعب في باريس سان جيرمان، ونحن لدينا لاعبين مميزين بما يكفي لحصد كل الألقاب".



وبسؤاله عن أمنيته، أجاب: "تعرفون بالفعل علاقتي مع نيمار، وأنا سأكون سعيدًا بعودته ووجوده معنا، ولكنه يلعب في صفوف باريس سان جيرمان، ورأيي لن يُغير أي شيء".



واختتم: "بالتأكيد أتحدث مع نيمار، لكن محادثاتي معه خاصة ولا أرى أنه من المناسب الحديث عنها هنا، قضيت معه سنوات فهو نجم داخل وخارج الملعب، عليه أن يخرج ويكشف عن موقفه وننتظر ما سيحدث".