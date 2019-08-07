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الأبراج اليوم

أبراج علاقة الحب بينهم مستحيلة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:40 ص
الأبراج
الأبراج
كتبت - سلمى بدر
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يختلف شكل العلاقات الاجتماعية التي تجمع الأبراج ببعضها، منها ما يبني علاقة حب ناجحة ولكن بعضها الآخر لا يمكن أن يتوافقوا معًا على المستوى العاطفي.

وكشفت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، الأبراج التي لا يمكن أن يستمر الحب بينهما.

الحمل والجدي:
يتمتع مواليد هذين البرجين بشخصيتين مختلفتين ومتناقضتين تماما، مما يجعل العلاقة العاطفية بينهما مستحيلة وفاشلة في أغلب الأحيان، فمواليد برج الجدي شخصيات صبورة ودقيقة جدًا، عكس مواليد برج الحمل الذين يشتهروا بتسرعهم واندفاعهم العشوائي، وغالبًا يحفز شعور برج الجدي بالقلق والتوتر ولا يوفر له الشعور بالراحة والأمان.

الثور والدلو:
يتميز مواليد برج الثور بتحفّظهم الملحوظ وميلهم نحو العادات والتقاليد، على خلاف مواليد برج الدلو الذين يشتهروا بحماسهم الزائد واندفاعهم الدائم كما يسعوا إلى كسر القيود والعادات الاجتماعية، لذلك يصعب أن يستمر الحب بين مواليد هذين البرجين وتفشل العلاقة العاطفية التي تجمعهم.

القوس والحوت:
يميل مواليد برج القوس نحو المثالية ويسعوا إلى الاستمتاع بحياتهم والاستفادة من كافة الفرص التي تتاح لهم، كما يشتهروا باندفاعهم وحبهم للمغامرة، أما بالنسبة إلى مواليد برج الحوت فهم يتوقفوا عند أدق التفاصيل ويفكروا طويلا قبل اتخاذ أى مبادرات أو قرارات، يجعل ذلك علاقتهم العاطفية مع مواليد برج القوس فاشلة ومستحيلة.

الأسد والعقرب:
يشتهر كلا من: مواليد برجي الأسد والعقرب بعنادهم الملحوظ وميل كل منهم إلى السيطرة واتخاذ القرارات المهمة على مستوى العلاقة بينهما، ومن هنا يصعب نجاح علاقة الحب بين مواليد هذين البرجين وارتباطهما الرسمي.

السرطان والميزان:
يعتبر مواليد برج السرطان من الأشخاص المخلصة والعاطفية جدًا على عكس مواليد برج الميزان الذين يبدو سطحيين خاصة في اتخاذ القرارات المهمة، ما يجعل علاقتهما العاطفية فاشلة، بينما يتميز مواليد برج السرطان بغموضهم وميلهم إلى كبت مشاعرهم في بعض الأحيان، مما يزعج مواليد برج الميزان ويدفعهم إلى الابتعاد عنهم.

الجوزاء والعذراء:
يتصف مواليد برج الجوزاء بترددهم الملحوظ ويطلعوا بشكل عام على الأمور دون التوقف عند التفاصيل حتى المهمة منها، على خلاف مواليد برج العذراء الذين لا يمكنهم أن يتخذوا أي قرار قبل التفكير جيدًا في كل التفاصيل، كما يشتهر مواليد برج الجوزاء بانفتاحهم الملحوظ، بينما يميل مواليد برج العذراء نحو تكتم على مشاعرهم، مما يجعل استمرار علاقة الحب بينهما صعبة.

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