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اقتصاد

1394 دولارًا.. سعر طن "الفولاذ" اليوم

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:14 ص
الفولاذ
الفولاذ
كتب - طارق عتمان
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شهدت أسعار معدن "الفولاذ"، تراجعًا ملحوظًا خلال بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، في البورصات العالمية، بنحو 4 دولارات، حيث سجل نحو 1394 دولارًا للطن.

ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، يدخل "الفولاذ"، ضمن قائمة المعادن المهمة لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية، والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم".

وشهدت أسعار "الفولاذ" صعودًا عن الشهر الماضي، بلغ 95 دولارًا.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

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