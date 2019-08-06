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منوعات

ظهرت نتيجتك| بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم للثانوية العامة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:26 م
جريدة الدستور
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ظهرت الآن نتيجة تنسيق القبول بالكليات والمعاهد الخاصة للمرحلة الاكبر من الثانوية العامة لهذا العام 2019/2020 وسيتم فتح باب تسجيلات المرحلة الثالثة على فترتين، الأولى من نهاية الأسبوع الجاري، والثانية عقب ظهور نتائج الثانوية العامة الدور الثاني، وتوجد أماكن خالية بالمعاهد المتوسطة والمعاهد العُليا التي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.

كل ما عليك فعله للحصول على النتائج: 

التوجه إلى موقع التنسيق.

الضغط على عرض نتائج المرحلة الثانية.

اختيار شهادة الثانوية العامة – STEM

كتابة رقم الجلوس والرقم السري والرقم التأكيدي.

إعادة كتابة الرقم التأكيدي.

الضغط على الخطوة التالية.

سوف تظهر لك النتيجة والكلية التي سوف تلتحق بها.

ويمكنك تقليل الاغتراب بعد فتح الباب رسميا نهاية الأسبوع.

عاجل: تم إعلان مؤشرات المرحلة الثانية من قبل مكتب التنسيق:

 

الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة 385.5 درجة بمعدل 94.02%.

الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات 372 درجة بمعدل 90.73%.

الحد الأدنى للقبول بكلية الفنون الجميلة “عمارة”: 372 درجة بمعدل 90.73%.

الحد الأدنى للقبول بكليات التمريض: 369.5 درجة بمعدل 90.12%.

الحد الأدنى للقبول بكليات الفنون التطبيقية 382 درجة، بمعدل 93.19%.

نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد للمرحلة الثانية ستظهر اليوم الثلاثاء الموافق 6/8/2019 رسميا عبر موقع التنسيق الإلكتروني والذي يتم البحث عنه تحت مسمى بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2019 المرحلة الثانية، تابعونا على مدار الساعة لحين عقد المؤتمر الصحفي برعاية مكتب التنسيق.

 

ادخل رقم جلوسك هنا للحصول على تنسيق القبول بالكليات وبطاقة الترشيح

 

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