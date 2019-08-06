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"هشاشة العظام" مرض يهدد 60% من أطفال العالم

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:55 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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كشفت إحصائية جديدة، عن أن هشاشة العظام من الأمراض التي باتت تهدد الأطفال، فقد أكد علماء من جامعة "ملقا" الأسبانية أن أكثر من 60% من الأطفال في العالم يعانون من هشاشة العظام.

ووفقًا لما جاء بموقع "ديلى ميل" البريطاني، فقد أكد العلماء، أن هشاشة العظام أصبحت من الأمراض التي تصيب الأطفال وليس الكبار فقط.

وأشار الباحثون إلى أن، أطفال الجيل الحالي يعانون من مشاكل العظام بشكل كبير مقارنة بالأجيال السابقة، خاصة الأطفال من عمر العشر إلى 15 عاما.

وأجريت الدراسة، على أكثر من 20 ألف طفل، من أجل التعرف على أكثر المشكلات الخاصة بالعظام عند الأطفال.

وأوضح الباحثون، أن الكثير من العادات الغذائية، بالإضافة الى عدم المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية، أحد الأسباب الرئيسية لزيادة فرص إصابة الأطفال بهشاشة العظام.

وأوضحت نتائج الدراسة، أن هشاشة العظام من أكثر الأمراض التى تصيب الأطفال، بالإضافة الي مشكلة تقوس الرجلين.
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