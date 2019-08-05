بسبب "تصريحات مصاطب".. الباز يطالب 3 من أعضاء مجلس "الصحفيين" بالاستقالة

هاجم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ، وهشام يونس وعمرو بدر، بعد تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي توجه سهام النقد للإعلام المصري بسبب تغطيته لحادث التفجير الإرهابي بمحيط المعهد القومي للأورام.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هؤلاء 3 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المسؤولين عن ضبط المهنة، هم الآن من يحاولون إدانة المهنة في مشهد عبثي، موضحا أن التدوينات تدل على أنهم لم يتابعوا أي شيء عن الحادث وخرجوا لنقد أداء الإعلام.

وطالب الباز، أعضاء مجلس النقابة الثلاثة إما بالخروج والاعتذار عن هذه التصريحات العبثية، والاستقالة من مناصبهم بالمجلس، فهم ينقصهم الاحترافية.

وذكر أن هناك دولة عملت وتعاملت مع الأزمة، وهناك أشخاص يجلسون على المصاطب الهوائية ويتحدثون.