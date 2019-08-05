رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي يتفقد موقع تصوير الفيلم الأوزبكي "عبرت"

زار أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، موقع تصوير الفيلم الأوزبكي "عبرت" بمنطقة كفر دلهاب في المدينة، للاطمئنان على مراحل تنفيذ الفيلم، والتأكد من تقديم كافة التسهيلات الفنية والإمكانيات التي تملكها المدينة لإخراج الفيلم بأفضل صورة ممكنة.



وأكد "هيكل"، أن مدينة الإنتاج الإعلامي قد بدأت بالفعل في فتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات الإنتاج العالمية لتصوير أعمالهم من خلال المدينة وذلك بعد أن منح مجلس الوزراء حق إصدار تراخيص تصوير الأفلام الأجنبية في مصر للمدينة، وذلك من خلال نظام الشباك الواحد وهو النظام الذي ساهم في القضاء على كل أوجه معوقات التصوير التي كانت تواجه الشركات الأجنبية خلال التصوير في مصر.



وقدمت المدينة الإكسسوارات وأحدث الأجهزة من معدات وكاميرات على أعلى مستوى، إضافة إلي تزويد الفيلم بالأزياء والديكورات التي تتناسب مع الفترة التاريخية التي يرصدها الفيلم.



ويعد فيلم "عبرت" هو فيلم روائي أوزبكي، بطولة فرحات محمودوف وعدد من الفنانين الأوزبك، وتدور أحداثه في الفترة من 1891 وحتى عشرينيات القرن الماضي حول رحلة العالم الأوزبكي "عبرت" والذي سافر فيها من أوزبكستان حتى مكة المكرمة للتزود بالعلم ودراسة الفقه في تلك الفترة.



وقد زار عدة بلدان خلال الرحلة مرورا بمصر حتى وصل إلى مكة المكرمة، ويبين الفيلم مدى شغف العالم الأوزبكي علي بتلقي العلم وحرصه على دراسة الفقه على أيدي كبار العلماء في تلك الفترة.



ويتم تصوير مشاهد مكة المكرمة ومصر واليونان داخل المدينة، ومن المقرر أن يستمر التصوير حتى يوم السبت القادم 10 أغسطس.